С сегодняшнего дня в России начали платить информаторам МВД

13:57 | 27.08.2018

С сегодняшнего дня МВД будет выплачивать россиянам вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Соответствующий приказ вступил в силу, передает РИА «Новости».



Суммы поощрений могут варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. При этом вознаграждение до 500 тысяч рублей будет устанавливаться по решению руководителя территориального органа МВД или его заместителя, до 3 миллионов — по решению замглавы МВД, свыше 3 миллионов — по решению министра.



Уточняется, что гражданин может рассчитывать на награду, если предоставит достоверную информацию, с помощью которой правоохранительные органы смогли раскрыть преступление и задержать подозреваемого, сообщает russian.rt.com.