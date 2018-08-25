С 1 января 2019 года в России вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо

13:51 | 27.08.2018

С января будущего года акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут на 3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК. Таким образом, они вырастут до 8,258 тыс. руб. и 11,892 тыс. руб. за тонну соответственно.



При этом Козак не ожидает серьезного роста цен на топливо из-за повышения акцизов, поскольку правительство сможет принять ряд мер для их сдерживания.