Дональд Трамп запретил называть сенатора Джона Маккейна героем

13:44 | 27.08.2018

Президент Дональд Трамп не дал своим подчиненным опубликовать официальное заявление Белого дома о кончине американского сенатора Джона Маккейна, в котором тот назван героем, передает gazeta.ru. В результате вместо некролога, который был написан незадолго до смерти сенатора от штата Аризона, в персональном аккаунте Трампа появилось сообщение: «Мои искренние соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами».



Как отмечает gazeta.ru, распоряжение Трампа выглядит как посмертная месть сенатору, который не хотел, чтобы глава США был приглашен на его похороны.