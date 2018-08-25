Новые санкции США в отношении России вступили в силу

13:40 | 27.08.2018

Федеральный реестр США опубликовал определение, согласно которому новые санкции против России, введенные по обвинению в применении химического оружия в британском Солсбери, с 27 августа вступили в силу, передает РБК.



Это первый пакет санкций, которые вводятся против России. Он включает ряд запретов в военной сфере (на продажу оружия, на экспорт товаров и технологий двойного назначения, «чувствительных» с точки зрения национальной безопасности технологий), а также запрет на оказание внешней помощи Москве - в частности, в рамках закона «Об иностранной помощи» от 1961 года (кроме гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства). Кроме того, в рамках нового санкционного пакета США откажутся от выдачи России любых кредитов, сообщает «Интерфакс».



Как отмечает gazeta.ru, санкции «за Солсбери» обусловлены соблюдением Вашингтоном закона «О контроле над химическим и биологическим оружием», принятого еще в 1991 году. Согласно этому закону, США обязаны ввести санкции в отношении любой страны, которая, по их мнению, использовала химическое или биологическое оружие в нарушение международного права.