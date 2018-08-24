11:04 | 26.08.2018

Джон Маккейн Фото: © Robert Spencer/Getty Images

Вчера, 25 августа, в США в возрасте 81 года умер американский сенатор, председатель комитета Сената США по вооружённым силам, Джон Маккейн у него была диагностирована опухоль мозга.



«Сенатор Джон Сидни Маккейн III скончался в 16:28 (23:28 мск) 25 августа 2018 года», - говорится в заявлении, распространенном аппаратом Сената США в субботу. Джон Маккейн «служил верой и правдой Соединенным Штатам на протяжении 60 лет», – отмечается в заявлении.



«Он скончался так же, как и жил - на своих правах, в окружении людей, которых он любил, в месте, которое любил больше других», – написала на своей странице в Twitter супруга Маккейна Синди.



Соболезнования в связи с кончиной политика выражают как республиканцы, так и демократы.



Свои соболезнования семье Джона Маккейна выразил президент США Дональд Трамп.



«Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Мы сопереживаем и молимся за вас!», – написал Трамп в своем личном Twitter.



Напомним, 24 августа семья Маккейна объявила, что сенатор прекратил лечение в связи с необратимой прогрессией заболевания. Спустя два дня, сенатора не стало.



О диагнозе сенатора было объявлено 19 июля 2017 года. Тогда представители Маккейна сообщили, что несколькими днями ранее хирурги медицинского центра в Финиксе (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению сгустка крови из левого глаза сенатора.



Специалист, участвовавший в операции, которая продолжалась более трех часов, рассказал CNN, что у законодателя диагностирована глиобластома, связанная с образованием тромба. В результате хирургического вмешательства опухоль была удалена. Ранее у сенатора был диагностирован рак кожи.



Маккейн относится к числу сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой по отношению к России. Он не раз призывал ввести новые антироссийские санкции. Тем не менее, мы выражаем соболезнования родным и близким Джона Маккейна, его коллегам по Сенату и партии. Не стало достойного, не врага, противника, честно, не лукавя, высказывающего своё мнение.