На заводе по производству автомобилей Tesla в Калифорнии произошел пожар

16:28 | 24.08.2018

На заводе по производству автомобилей Tesla во Фримонте (штат Калифорния) произошло возгорание. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава компании Илон Маск. Он сообщил, что пожарная служба города своевременно отреагировала и быстро ликвидировала возгорание. При инциденте никто не пострадал.