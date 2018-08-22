В Пентагон сообщили об успешном испытании «ракеты-обманки» MALD-X

16:17 | 24.08.2018

В Пентагоне проинформировали об успешных испытаниях ракеты-имитатора нового поколения MALD-X. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на заявление ведомства. Ракета создана, чтобы обманывать ПВО врага, выдавая себя за самолет ВВС США или НАТО, пишет Федеральное агентство новостей.



Полеты ракеты были осуществлены 20 и 22 августа на базе военно-морской авиации Пойнт-Мугу возле Калифорнии. По данным NDTV, контракт на разработку технологии обошелся производителю в $34,8 млн.