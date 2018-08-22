Мигранты на борту корабля итальянской береговой охраны объявили голодовку

16:09 | 24.08.2018

Мигранты, находящиеся на борту корабля итальянской береговой охраны Diciotti, который с понедельника стоит в сицилийском порту Катания, объявили голодовку, сообщил в пятницу сенатор от оппозиционной Демократической партии Италии Давиде Фараоне со ссылкой на портовые власти, передает РИА «Новости». Подчеркивается, что из соображений безопасности визиты на корабль временно запрещены.



Как напоминает argumenti.ru, 15 августа моряки судна взяли на борт 177 мигрантов, которые терпели бедствие водах Мальты. Однако впоследствии ни мальтийские, ни итальянские власти не позволили людям высадиться на берег.