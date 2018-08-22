В Красноярске захоронили часть праха оперного певца Дмитрия Хворостовского

16:02 | 24.08.2018

Капсула с частью праха Дмитрия Хворостовского, согласно завещанию певца, захоронена в пятницу в Красноярске, сообщила РИА Новости министр культуры края Елена Мироненко.



Церемония захоронения прошла в пятницу, 24 августа, в сквере на нижнем ярусе Красноярского института искусств. Она носила закрытый характер: на похоронах присутствовали только родственники и близкие певца.



Другая часть праха Хворостовского захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Напомним певец скончался в Лондоне 22 ноября 2017 года от опухоли мозга.