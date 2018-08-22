Путин поздравил президента Финляндии Саули Ниинистё с 70-летием

15:59 | 24.08.2018

Путин по телефону поздравил президента Финляндии Саули Ниинистё с 70-летием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Финляндской Республики Саули Ниинистё с 70-летием. Лидеры выразили настрой на продолжение контактов и совместной работы», — говорится в сообщении. Ранее в пятницу Путин направил Ниинисте поздравительную телеграмму.