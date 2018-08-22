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Россия и мир


15:46 | 24.08.2018

В правительстве отсутствие Медведева на публике объяснили полученной им спортивной травмой

Отсутствие главы правительства России Медведева на публичных мероприятиях, в которых он должен был принимать участие, объясняется полученной премьер-министром травмой, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе кабмина. Характер травмы и вид спорта в правительстве не уточнили.

Разъяснения пресс-службы правительства последовали после того, как журналисты обратили внимание на отмену мероприятий в рабочем графике Медведева.

© «Вечерние Ведомости»

 


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