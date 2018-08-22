ЦБ РФ отозвал лицензию у «Центрально-Европейского банка» из Читы

15:42 | 24.08.2018

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Центрально-Европейского банка» из Читы. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора. В соответствии с сообщением ЦБ причиной принятого решения стало наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.



Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на начало месяца кредитная организация занимала 322 место в российской банковской системе.