Россия и Турция договорились создать механизм по облегчению визового режима

15:38 | 24.08.2018

Москва и Анкара договорились о создании механизма по облегчению визового режима, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает Взгляд. «Со своей стороны мы подтвердили готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан и будем заниматься этим в самое ближайшее время. Договорились сформировать механизм для консультаций по выработке договоренностей на эту тему», — сказал Лавров.



Визовый режим со стороны России для граждан Турции был введен после того, как ВВС Турции сбили самолет ВКС РФ в ноябре 2015 года, напоминает rg.ru.