Редакция «Новой газеты» предложила Собянину запретить Кадырову въезд в Москву

15:32 | 24.08.2018

Редакция «Новой газеты» написала обращение к мэру Москвы Собянину, в котором попросила запретить Кадырову въезд в Москву в качестве «симметричного ответа» на запрет на посещение Чеченской Республики правозащитникам. Данный текст опубликован на сайте издания.



По мнению журналистов, регион только выиграет от такого решения. Они сообщили, что без «набегов кадыровцев» в Москве воцарится спокойствие. Основными проблемами визитов чеченского народа в столицу сотрудники СМИ назвали «порше-кайены», «кортежи» с номерами «глубоко дотационного региона», передает lenta.ru.



Отмечается, что поводом для обращения стало выступление Кадырова перед сотрудниками местного МВД. В своей речи Кадыров несколько раз упомянул статью «Новой газеты» под названием «Армия прошлой войны», в которой журналисты подвергли критике неэффективные старые методы в борьбе с современным терроризмом. В заключение Кадыров объявил о запрете на въезд в Чечню «так называемым правозащитникам», которые занимаются «болтологией» и «пишут бумаги в своих кабинетах».