В Омске игровую площадку частного детсада огородили колючей проволокой

15:26 | 24.08.2018

В Омске в частном детском саду установили забор с колючей проволокой вокруг детской площадки. Директор учреждения объяснила «РИА Новости» данное решение защитой от вандализма.



Фотография детской площадки с высоким забором и колючей проволокой появилась в одном из популярных пабликов соцсети «ВКонтакте» и вызвала бурное обсуждение местных жителей, которые назвали ее «детской площадкой строгого режима». Некоторые посчитали такие меры оправданными, другие же говорят о «детской тюрьме».



Директор детсада отметила, что родители детей отнеслись к решению установить забор с колючей проволокой с пониманием. По словам директора, после возведения ограждения вандализм на площадке прекратился.