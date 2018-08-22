Порошенко открыл военный парад в Киеве словами из «Марша украинских националистов»

15:15 | 24.08.2018

Президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в Киеве, посвященный Дню независимости Украины, словами из «Марша украинских националистов». Об этом сообщает «112 Украина».



Порошенко процитировал четыре строки из песни, текст которой был утвержден «Организацией украинских националистов» в 1932 году в качестве гимна ОУН (организация запрещена в РФ). Телеканал отметил, что при цитировании президент Украины допустил ошибку.