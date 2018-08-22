Путин назначил Михаила Бабича новым послом России в Белоруссии

15:11 | 24.08.2018

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич освобожден от должности и назначен российским послом в Белоруссии, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной. Соответствующие указы Путина опубликованы на портале правовой информации, передают «Ведомости». Как отмечает РБК, последние 12 лет послом России в Белоруссии был Александр Суриков.