16-летний российский пианист стал победителем «классического Евровидения»

15:06 | 24.08.2018

Российский пианист Иван Бессонов стал победителем конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians в Эдинбурге, также известного как «классическое Евровидение», передает РИА «Новости».



За награду 16-летний россиянин боролся с еще пятью исполнителями: норвежской виолончелисткой Бергиттой Офтестад, словенским скрипачом Николой Паяновичем, чешским контрабасистом Инди Стивином, немецкой скрипачкой Мирой Форон и венгерским саксофонистом Матте Бенце. Бессонов исполнил Первый концерт Чайковского.