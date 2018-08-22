В Госдепе сообщили, что новые санкции США против России вступят в силу 27 августа

15:02 | 24.08.2018

Новые ограничительные меры США в отношении России, связанные с «делом Скрипалей», вступят в силу 27 августа после официальной публикации в Федеральном регистре. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Госдепартамента.



Санкции, о которых идет речь, предусматривают запрет США на поставки в Россию продукции двойного назначения, на экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также с электроникой, компонентами и технологиями для нефтегазовой отрасли. Поводом для введения ограничений на поставку этих товаров Госдеп назвал отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Лондон возложил ответственность за этот инцидент на Москву, Россия неоднократно отвергала обвинения, отмечает РБК.