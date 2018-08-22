СКР обвинил участников «Правого сектора» в подготовке убийства 50 российских чиновников

14:58 | 24.08.2018

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело против участников запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор» о приготовлении к убийству 50 российских госслужащих из-за публикации материала «приговор Центрального национального суда "Правого сектора"». Об этом сообщается на сайте СК. В ведомстве отметили, что также будет решаться вопрос об их объявлении в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



Как отмечает пресс-служба СК, «приговор» был вынесен после того, как в мае 2018 года в Симферополе был осужден на четыре года и два месяца участник событий на Майдане Александр Костенко.