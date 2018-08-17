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Россия и мир


17:27 | 23.08.2018

Голливудского актера Кевина Спейси обвинили еще в одном изнасиловании

Надзорное ведомство Лос-Анджелеса рассматривает новое заявление об изнасиловании, поданное против американского актёра, кинорежиссёра, сценариста, продюсера Голливуда Кевина Спейси, сообщает The Hollywood Reporter. Это уже второе дело против Спейси, которое ведут местные органы. Расследования также проводятся в Великобритании, где против актера выдвинуто шесть обвинений. Имя возможной жертвы и обстоятельства инцидента не раскрываются. Также не сказано, когда было подано заявление.

Как напоминает lenta.ru, осенью 2017 года Кевина Спейси обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе зять короля Норвегии, девять коллег, работавших над сериалом «Карточный домик», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний Спейси было 14 лет.

© «Вечерние Ведомости»

 


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