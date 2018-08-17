В Женеве началась встреча Николая Патрушева и Джона Болтона

17:24 | 23.08.2018

В Женеве началась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Как передаёт РИА «Новости», встреча проходит в закрытом формате в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.



Ожидается, что главными темами станут стратегическая безопасность, Сирия, Украина, а также налаживание двусторонних отношений. Заместитель главы МИД России Рябков сообщил, что Патрушев и Болтон затронут также тему присутствия Ирана в Сирии, сообщает «Взгляд».