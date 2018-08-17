В Японии из-за тайфуна «Симарон» отменили более 180 авиарейсов

17:15 | 23.08.2018

Более сотни авиарейсов отменено в аэропортах Японии из-за надвигающегося тайфуна «Симарон», который может достичь берегов островного государства уже 23 августа. Как передает Reuters, ураган может ударить по японскому побережью уже сегодня. Синоптики прогнозируют, что в некоторых районах в течение суток может выпасть до тысячи миллиметров осадков.