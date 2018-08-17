Концерн «Калашников» собирается создать аналог электросуперкара Tesla

17:11 | 23.08.2018

Российский концерн «Калашников» начал разработку электрокара, который сможет конкурировать с мировыми лидерами в этой сфере, в том числе с Tesla. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию. Как заявили в компании, в данный момент идёт разработка концепции «электросуперкара, в основе которой заложено несколько оригинальных систем, созданных концерном».