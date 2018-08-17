Петр Порошенко извинился за обещание быстро завершить операцию в Донбассе

17:07 | 23.08.2018

Президент Украины Петр Порошенко извинился за сказанные в 2014 году слова о том, что антитеррористическая операция (АТО) на юго-востоке Украины будет длиться «часы, а не месяцы». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».



«Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны. Не важна и образность этого заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро. Я жалею, что породил завышенные ожидания. Я искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась», — заявил украинский лидер, выступая в Днепре (бывший Днепропетровск) в День государственного флага Украины, передает РИА «Новости».