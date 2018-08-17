В швейцарском банке Credit Suisse опровергли сообщения о заморозке активов россиян

16:58 | 23.08.2018

Один из крупнейших банков Швейцарии, Credit Suisse, опроверг сообщения о заморозке им активов россиян. Накануне, 22 августа, агентство Reuters сообщило, что Credit Suisse заморозил около 5 млрд швейцарских франков (немногим более $5 млрд). Однако, по данным банка, речь идет не о заморозке, а о реклассификации части активов.



«После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением в активы на доверительном хранении. Такая реклассификация не означает замораживания активов», — заявили в банке.



Напомним, в среду агентство Reuters сообщило, что Credit Suisse заморозил около 5 млрд швейцарских франков (примерно $5 млрд) на счетах, которые связаны с Россией. По информации издания, такие меры были приняты с тем, чтобы избежать попадания под санкции США.