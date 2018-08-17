В МИД РФ пообещали зеркальный ответ на новые санкции США

16:51 | 23.08.2018

Москва зеркально ответит на расширение американских черных списков в отношении российских компаний и официальных лиц. Об этом 23 августа заявил заместитель министра иностранных дел РФ Рябков. «Американцы не должны чувствовать себя безнаказанными в политико-психологическом комфорте, думая, что само обладание американским паспортом с американским орлом на обложке — это пропуск во все страны мира», — заявил дипломат.



Новая волна санкций, которую США анонсировали 8 августа, затрагивает экспорт электроники и ряда компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Первый блок вступил в силу 22 августа, активация второго запланирована на осень, напоминает lenta.ru.