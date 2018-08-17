В Курске после военного парада перевернулся танк Т-34

16:45 | 23.08.2018

Танк Т-34, который принимал участие в военном параде в Курске, перевернулся при заезде на трейлер, сообщил в четверг штаб Западного военного округа. «Около 12.10 мск в городе Курск после завершения парада при погрузке на трал танк Т-34 съехал с платформы и перевернулся. Механик-водитель танка не пострадал», — говорится в сообщении. После инцидента машину погрузили и увезли.