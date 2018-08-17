В МВД России предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом

16:40 | 23.08.2018

Министерство внутренних дел России выступило с предложением оснастить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств электронными носителями информации, передает russian.rt.com. Также документы станут пластиковыми, а верхний и нижний слои будут лазероактивными. Кроме того, надпись «Водительское удостоверение» будет напечатана на трех языках, а именно русском, английском (Driving License) и французском (Permis de Conduire). Они расположены в верхней части документа в три строки и выполнены сиреневым цветом, говорится в законопроекте.



Выдавать такие права планируется в подразделениях Госавтоинспекции, в которых есть соответствующие технические возможности.