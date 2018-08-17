Дональд Трамп не исключил возможности помилования Пола Манафорта

16:35 | 23.08.2018

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность помилования экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, сообщила журналист Fox News Эйнсли Эрхардт. Полная версия интервью будет опубликована 23 августа.



В отрывке интервью, который уже выложен на сайте телеканала, Трамп заявил, что Манафорт подвергся преследованию за деятельность, обычную для политического консультанта и лоббиста в Вашингтоне, передает РБК.



Напомним, соратнику президента США грозит до 80 лет тюрьмы за финансовые махинации.