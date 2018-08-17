По данным СМИ, Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы

16:29 | 23.08.2018

Пресс-секретарь президента России Песков не стал комментировать сообщения о том, что 28 августа Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста. «Мне нечего сказать. Если президент посчитает нужным, он это сделает. Пока мне нечего сказать», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов в четверг, передают «Ведомости».



В середине июня 2018 года власти РФ одобрили постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформу пенсионной системы, если ее одобрит Госдума, планируется начать с 2019 года, полностью завершить — к 2034-му, напоминает «Интерфакс».