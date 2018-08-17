Банк России приостановил закупку валюты до конца сентября

16:16 | 23.08.2018

Банк России на фоне резкого ослабления рубля решил не закупать валюту для Минфина до конца сентября. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности на финансовых рынках», – объясняет ЦБ.



В сообщении также отмечается, что решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься «с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года».