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Россия и мир


13:38 | 23.08.2018

В Верховной раде призвали «союзников на Кавказе» уничтожить мост через Керченский пролив

Депутат украинской Рады Игорь Мосийчук предложил спецслужбам страны найти помощников, которые уничтожат мост через Керченский пролив, сообщает РИА «Новости». Он считает, что построенная весной этого года конструкция призвана закрыть, дестабилизировать и захватить Азовское море.

В связи с этим он предложил украинским спецслужбам с помощью неких «союзников на Кавказе» уничтожить Крымский мост. Кого именно он имел в виду, Мосийчук не уточнил, передает ren.tv.

Напомним, 20 июня в СНБО Украины заявили, что Крымский мост является «серьёзной угрозой безопасности» страны.

© «Вечерние Ведомости»

 


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