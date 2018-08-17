Россия и мир
13:30 | 23.08.2018
Президент США Дональд Трамп назвал своим единственным проступком победу на выборах
Сообщение было опубликовано на фоне обсуждения якобы допущенных Трампом ошибок в ходе предвыборной кампании. Дискуссии, в свою очередь, были спровоцированы вердиктом экс-главе его предвыборного штаба Полу Манафорту, которого 21 августа признали виновным по восьми пунктам обвинения из 18, напоминает «Газета.ру».
© «Вечерние Ведомости»
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