Президент США Дональд Трамп назвал своим единственным проступком победу на выборах

13:30 | 23.08.2018

Президент США Дональд Трамп написал в «Твиттере», что единственной ошибкой на выборах 2016 года была победа над «нечестным» кандидатом от демократов Хиллари Клинтон. «Единственное, что я сделал неправильно, — это выиграл выборы, на которых ожидали победы жуликоватой Хиллари Клинтон и демократов. Проблема в том, что они забыли запустить кампанию в нескольких штатах!» — написал Трамп.



Сообщение было опубликовано на фоне обсуждения якобы допущенных Трампом ошибок в ходе предвыборной кампании. Дискуссии, в свою очередь, были спровоцированы вердиктом экс-главе его предвыборного штаба Полу Манафорту, которого 21 августа признали виновным по восьми пунктам обвинения из 18, напоминает «Газета.ру».