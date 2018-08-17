Власти КНР ввели ответные пошлины на товары из США на сумму 16 млрд долларов

13:22 | 23.08.2018

В США вступили в действие новые пошлины против товаров из Китая объемом $16 млрд, Пекин в ответ ввел пошлины на американские товары на такой же объем, сообщает Reuters.



Одновременно в заявлении Министерства коммерции КНР говорится, что Китай в ответ на действия Соединенных Штатов подаст иск в арбитраж ВТО, исходя из стремления «защитить механизм многосторонней сводной торговли и свои коренные интересы».



Как напоминает РИА «Новости», в начале апреля Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В свою очередь, Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов.