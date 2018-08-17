Deutsche Bank пригрозил Правительству РФ разорвать отношения

13:09 | 23.08.2018

Лондонское подразделение Deutsche Bank в конце июня направило письмо в правительство России, в котором предупредило о возможности прекращения деловых отношений при ряде условий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст документа. Отмечается, что банк затребовал от России обновление клиентской информации. Такие сведения нужны для предотвращения отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Как пишут «Ведомости», в письме, в частности, есть такие слова, как «невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы», «может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения». В Москве говорят, что не понимают, что от них требуется.