В Верховной раде Украины пообещали «землетрясение в Кремле» из-за парада

13:04 | 23.08.2018

Депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна предположил, что военный парад в Киеве, проведение которого запланировано в День независимости страны, может вызвать «землетрясение» в России.



По его словам, украинской стороне «есть чем похвастаться». Он отметил, что парадом измеряется патриотизм граждан, которые хотят увидеть боеспособность армии. «Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», — сказал Барна.



Согласно подписанному президентом Петром Порошенко апрельскому указу, День независимости Украины будет праздноваться 24 августа. В честь праздника в Киеве пройдет военный парад, в котором, по словам министра обороны Украины Степана Полторака, будут принимать участие более 4 тыс. военных и 250 единиц военной техники, напоминает gazeta.ru.