В Кремле отреагировали на сообщения о падении российской ядерной ракеты в море

16:59 | 22.08.2018

В Кремле не располагают информацией о неудачном испытании новейшей российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, сообщил пресс-секретарь Путина Песков, передает «Интерфакс». По словам Пескова, за информацией об инциденте следует обратиться в Минобороны. «В отличие от американского телеканала я не располагаю такой информацией», — сказал Песков.



21 августа CNBC со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что в ноябре 2017 года российская крылатая ракета с ядерным двигателем в ходе испытаний упала в Баренцево море.