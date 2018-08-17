Курс евро впервые с 11 апреля превысил отметку в 79 рублей

16:53 | 22.08.2018

Курс евро впервые с 11 апреля превысил 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. Примерно в 14:25 мск стоимость евро достигла отметки 79,0051 руб., что на 1,5 %, или 1,1551 руб., выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс доллара составил 68,01 руб/$1, прибавив 73,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.