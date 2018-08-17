У побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6.3

16:48 | 22.08.2018

Землетрясение магнитудой 6.3 произошло в среду недалеко от побережья американского штата Орегон, сообщает Геологическая служба США (USGS). Эпицентр находился в 264 км к западу от залива Кус-Бэй. Землетрясение произошло на глубине около 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, передает russian.rt.com.