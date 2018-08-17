Илон Маск объяснил, почему он удалил свой аккаунт в социальной сети Instagram

16:40 | 22.08.2018

Глава Tesla Илон Маск объяснил, что его страница в социальной сети Instagram стала недоступной, потому что он удалил аккаунт, передает gazeta.ru.



По словам Маска, ему не нравился его профиль в «Инстаграме». В другом посте он пояснил свою мысль при помощи метафоры. «Instagram вызывает жажду, но при этом убивает водой», — продолжил объяснение Маск в следующем сообщении (аллюзия к поэме Томаса Элиота «Бесплодная земля», в которой есть глава «Смерть от воды»).