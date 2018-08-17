Грузия подала иск к России в Европейский суд по правам человека

16:30 | 22.08.2018

Грузинский Минюст направил в Европейский суд по правам человека жалобу на действия властей России, говорится в сообщении министерства. В нем отмечается, что иск касается фактов «массовых притеснений грузинского населения» на территориях Абхазии и Южной Осетии и практики задержаний граждан Грузии на «оккупационной линии». В Тбилиси границу с Абхазией и Южной Осетией не признают, называют ее «оккупационной линией» и считают задержания граждан за ее нарушение незаконными, передает «Интерфакс».