Жена главного редактора МК подала иск о разделе имущества на 30 млрд рублей

16:23 | 22.08.2018

Евгения Ефимова, супруга главного редактора и владельца «Московского комсомольца», председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева, подала иск о разводе и разделе имущества. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Алексея Черникова.



Иск Ефимовой зарегистрирован в Пресненском суде Москвы. Жена главного редактора «МК» претендует на доли в нескольких его компаниях, связанных с производством медиапродукта.



Гусев женат на Ефимовой третьим браком, у них трое дочерей. Кроме того, у Гусева есть сын и дочь от двух первых браков, передает РИА «Новости».