Сотрудники ФСБ проводят обыск в ГУП «Петербургский метрополитен»

16:15 | 22.08.2018

Сегодня утром сотрудники управления ФСБ пришли с обысками в ГУП «Петербургский метрополитен», сообщает пресс-служба ведомства. По данным СК, речь идет о хищении 32 миллионов рублей, передает РИА «Новости».



Следствием установлено, что в декабре 2015 года неустановленные лица из числа работников одной из коммерческих структур, введя в заблуждение руководство СПб ГУП «Петербургский метрополитен», заключили договор на выполнение работ по модернизации оборудования. После этого они при выполнении работ использовали контрафактную продукцию. Метрополитен перечислил, в соответствии с договором, на счёт данной компании более 32 млн рублей, передает 78.ru.