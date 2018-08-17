Порошенко шокировало количество украинских политиков, поддерживающих Путина

16:01 | 22.08.2018

Президент Украины Порошенко пожаловался на число политиков в стране, которые поддерживают Путина. Об этом глава Украины заявил на форуме ветеранов в Киеве, сообщает РИА «Новости».



«Призываю вас включиться в информационную войну. Когда с больной головы на здоровую валит Путин, это еще можно понять. Но шокирует другое: как же чертовски много у него адвокатов в украинском политикуме! Они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить на Украину!» — приводятся слова Порошенко в его официальном аккаунте в Twitter.



Он добавил, что политики страны повторяют тезисы Кремля как бездумно, так и сознательно. Такой позиции, по словам Порошенко, придерживаются те, кто ослеплен внутренней борьбой.