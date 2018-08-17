В Берлине задержан гражданин РФ по подозрению в подготовке теракта

15:55 | 22.08.2018

В Берлине задержан гражданин России по подозрению в подготовке теракта. Об этом говорится в сообщении генпрокуратуры Германии. Подозреваемому Магомеду-Али С. 31 год, полиция провела обыск в его квартире.



В пресс-службе генпрокуратуры Германии заявили, что гражданина РФ подозревают в том, что вместе с задержанным во Франции Клементом Б. он готовил «тяжкое преступление, угрожающее государству», а также «преступление с применением взрывчатых веществ».