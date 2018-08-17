В США присяжные признали Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения

13:47 | 22.08.2018

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт был признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. Об этом сообщает NBC. Отмечается, что, в частности, жюри присяжных признало Манафорта виновным в налоговом мошенничестве и обвинениях, связанных с объявлением банкротства. За эти преступления он может быть осужден на десятки лет тюрьмы, так как в США наказания плюсуются. По десяти обвинениям присяжные не смогли прийти к единому мнению.



Агентство Bloomberg отмечает, что решение присяжных является ударом по президенту Дональду Трампу, против которого ведет расследование спецпрокурор Роберт Мюллер. Дело Манафорта стало первым, которое Мюллер передал в суд.