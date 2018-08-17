Россия и мир
13:47 | 22.08.2018
В США присяжные признали Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения
Агентство Bloomberg отмечает, что решение присяжных является ударом по президенту Дональду Трампу, против которого ведет расследование спецпрокурор Роберт Мюллер. Дело Манафорта стало первым, которое Мюллер передал в суд.
© «Вечерние Ведомости»
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