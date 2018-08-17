Житель Бельгии выиграл 107,8 миллиона евро в лотерею EuroMillions

13:37 | 22.08.2018

Житель Бельгии выиграл 21 августа 107,8 миллиона евро в лотерею EuroMillions («Евромиллионы»). Об этом свидетельствуют данные на сайте организации. Мужчина оказался единственным победителем розыгрыша главного приза EuroMillions. На его билете совпали все семь чисел (пять основных и два дополнительных).



Как передает RTBF, те, кому не хватило самой малости для сбора полной выигрышной комбинации (у них совпали пять основных чисел и одно дополнительное), получили по 193 тысячи евро. Таковых оказалось шесть человек. Еще пять игроков стали обладателями сумм в 54 тысячи евро.