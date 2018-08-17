В голландском городе Беммель автомобиль с газовыми баллонами протаранил ратушу

13:28 | 22.08.2018

Автомобиль, груженный газовыми баллонами, рано утром в среду врезался в здание администрации муниципалитета Лингевард на востоке Нидерландов, сообщают местные СМИ. Водитель автомобиля погиб. Его личность и мотивы пока не известны, полиция проводит расследование. Ратуше был нанесен серьезный ущерб, ее закрыли для посетителей.



Местные правоохранительные органы уверены, что мужчина действовал намеренно, так как он проехал по газону и объезжал столбы-скамейки. Сейчас выясняют личность погибшего, передает «Эхо Москвы».