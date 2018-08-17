Полиция Аргентины сожгла почти 400 кг кокаина, найденного в российском посольстве

13:20 | 22.08.2018

Полиция Аргентины сожгла в крематории кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе.



Ранее в ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России, напоминает РИА «Новости». Отмечалось, что чемоданы собирались перевозить как дипломатический багаж. После обнаружения в них кокаина его изъяли и заменили мукой, а сумки оборудовали датчиками GPS.



В марте подозреваемый в организации поставки крупной партии кокаина из Аргентины в Москву Андрей Ковальчук был задержан в Германии.